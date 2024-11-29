Москва, 29 ноября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Министерство юстиции России внесло в список иноагентов политолога Татьяну Становую и исследовательский центр «Сова». Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

tstanovaya/Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Татьяна Становая

Отмечается, что Становая распространяла для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагента, а также создавала сообщения и материалы для организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. Политолог также распространяла ложные сообщения о решениях органов публичной власти государства. В ведомстве уточнили, что она проживает за рубежом.

Исследовательский центр распространял материалы иноагента и недостоверную информацию о политике органов российской публичной власти. Организации поступали деньги от иностранного источника.

Третьим новичком в реестре стал проект «Радио Сахаров», распространявший ложную информацию о принятых органами России решениях. Также он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагента и предоставлял иноагентам площадку для выступлений.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября в реестр иноагентов были внесены физик и писательницаВера Афанасьева и журналист Магомед Ториев. Они распространяли недостоверные сведения о решениях, принимаемых органами власти, и о проводимой ими политике и ложные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС России.

8 ноября Минюст внёс в перечень иностранных агентов проект «Говорит Немосква», пояснив, что его участники выступают против СВО и публикуют материалы, создающие негативный образ российской власти. Ведомство отметило, что участники проекта живут за пределами России.

В этот же день в список иноагентов были включены стендап-комик Денис Чужой (Алесин), блогер Тумсо Абдурахманов, журналист Дмитрий Трещанин.