Дамаск, 29 ноября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. В сирийской провинции Алеппо боевики подвергли обстрелу жилые кварталы городов Захра и Нубболь. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщило сирийское агентство государственного телерадиовещания.

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«Вооружённые террористические группировки обстреляли из минометов жилые кварталы Нубболь и Захра на севере провинции Алеппо», — пишет СМИ.

Поселения Нубболь и Захра, где преимущественно проживают мусульмане-шииты в 2012 году были взяты в кольцо террористическими бандформированиями. В 2016 году сирийской армии при поддержки союзных сил удалось деблокировать город и взять его под полный контроль.

Как передавало ИА Регнум 28 ноября, сирийские повстанцы начали наступление на позиции правительственных войск близ провинции Алеппо. Они захватили 13 деревень, включая стратегические города Урм-ас-Сугра и Анджара, а также Базу 46 — крупнейшую базу сирийских государственных сил в западном Алеппо.

29 ноября стало известно, что правительственная армия Сирии начала контрнаступление на боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) (прежнее название «Джабхат ан-Нусра» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ)) в Алеппо и Идлибе.