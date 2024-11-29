Москва, 29 ноября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины являлись ответной акцией на обстрелы российской территории ракетами ATACMS. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Воздушный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам, которые имеют прямое и косвенное отношение к обеспечению деятельности военно-промышленного комплекса Украины, был ответной акцией», — отметил спикер Кремля.

Он напомнил, что украинская армия дважды применила американские снаряды для атаки по целям на территории России.

Песков также добавил, что при повторном применении ATACMS и Storm Shadow вновь последует российский ответ. Об этом ранее уже упоминал президент РФ Владимир Путин, подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября стало известно, что украинские войска за последние три дня дважды нанесли удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по территории Курской области. В результате этого есть пострадавшие среди российских военнослужащих. Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту гибели двух мирных жителей после ударов 23 ноября тремя снарядами по поселению Большое Жирово.

28 ноября российский лидер сообщил, что в ночь на 28 ноября был нанесён комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников по объектам ВПК Украины, поражены 17 целей.

Вечером того же дня действующий президент США Джо Байден возмутился данному факту. Он повторно призвал принять срочные меры по поддержке Киева.