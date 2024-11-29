Курск, 29 ноября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало видео с разбросанными по территории Курской области телами военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

Ольга Зенькович ИА REGNUM

На кадрах видны многочисленные трупы, лежащие на земле незахороненными. Вокруг них бегают куры. Некоторые тела, уже начавшие разлагаться, с интересом обнюхивают гуляющие на свободе домашние свиньи и поросята. Как утверждают бойцы ВС РФ, скот «жрёт украинских боевиков».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3932421" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кладбище украинской пехоты

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября газета The Washington Post (WP) опубликовала статью с видеозаписью, на которой было показано кладбище в Харькове. Материал продемонстрировал масштабы потерь, которые несут ВСУ.

3 ноября украинские СМИ опубликовали кадры огромного кладбища, которое появилось за год под Краматорском (ДНР), оккупированным Вооружёнными силами Украины. На видеозаписи показано большое поле со множеством свежих захоронений. На некоторых из них установлены флаги Украины.