Хельсинки, 29 ноября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Русскоязычное «Александровское общество» (Aleksanteriliitto) в Финляндии 15 декабря в четырёх городах выведет сторонников на митинги за открытие границы с Россией. Об этом 29 ноября сообщили в Telegram-канале объединения.

ТАСС/IMAGO/Lehtikuva

Отмечается, что решение финских властей закрыть все КПП на восточной границе мешает жителям видится с членами семьи, проживающими в РФ. Также ограничения негативно влияют на экономику.

«Год, как экономика Восточной Финляндии, из без того бывшая в сложном положении, катится к полному упадку. Мы не видим никаких попыток со стороны власти исправить это гуманитарное бедствие», — отметили авторы сообщения.

Авторы объявления отметили, что граница для грузов открыта, и призывают открыть её для людей. Митинги пройдут в Хельсинки, Тампере, Лаппеенранте и Лахти.

Как передавало ИА Регнум, Финляндия закрыла все пропускные пункты на границе с Россией 14 декабря 2023 года. Это решение объяснили необходимостью перекрыть поток въезжающих через РФ беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Финские пограничники пропускали иностранцев, но Хельсинки обвинили в проблемах с нелегальной миграцией российскую сторону.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что власти Финляндии, закрывая границу, отгораживают страну не только от России, но и от мирового сообщества. Они также портят жизнь собственному населению.

Депутат парламента Финляндии и председатель комитета по иностранным делам Киммо Кильюнен на встрече с представителями «Александровского общества» в ноябре 2024 года поддержал их призыв открыть границу с Россией. Но вскоре он извинился за свои слова, назвав их необдуманными.