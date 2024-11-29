Донецк, 29 ноября, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Вышла седьмая серия документального сериала «Неновые регионы: дорога домой», героем которой стал Роман Шадрин, который живёт в Чите и поставил себе целью найти могилы своих бабушки и дедушки, которые похоронены в Донецке.

кадр из видео 7 серии документального проекта «Неновые регионы: Дорога домой»

«Связь нашего героя с Донбассом — это не только семья, но и судьбы его земляков. Это его работа. Он представитель нового поколения гражданского общества, и его цель — это новый мир, где нет барьеров между государством и человеком», — сообщает Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что Забайкальский край помогает Старобешевскому району Донецкой Народной Республики (ДНР). Там трудятся молодые люди из Читы, которые восстанавливают больницу, поликлинику, детские сады и музыкальные школы.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил особую связь республики с регионом-шефом Забайкальским краем.

«Мы видим, что Забайкальский край для нас очень серьёзную поддержку оказывает, не только как регион-шеф, но и бойцы участвуют в освобождении территории республики. Большая человеческая благодарность, это очень важно», — сказал он в новой серии фильма.

Как передавало ИА Регнум, героями сериала «Неновые регионы: дорога домой» становятся люди, чья история переплелась с Донбассом и Новороссией. 14 ноября вышла серия о кемеровском журналисте Анатолии Болдыреве, который родился в Горловке, уехал оттуда в 2000-х, но после начала спецоперации вернулся в ДНР.

26 ноября вышла шестая серия, главным героем которой стал байкер, староста храма, помощник депутата из Ленинградской области Игорь Шалонин, который в 2022 году в возрасте 53 лет отправился в зону проведения специальной военной операции вместо своего сына.