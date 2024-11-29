Москва, 29 ноября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. За последние 15 лет на электро− и теплосетях, а также сетях водоснабжения Москвы не произошло ни одной аварии. Об этом заявил заместитель мэра российской столицы Пётр Бирюков в ходе Всероссийского форума капитального ремонта и эксплуатации жилищного фонда.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Мы за последние 15 лет увеличили численность жилого фонда и в целом недвижимости почти на 118 млн кв. м, — рассказал Бирюков. — Системная работа позволила в последние 15 лет в зимний период не иметь ни одной аварии: ни на электросетях, ни на сетях тепло− и водоснабжения». По его словам, в Москве ежегодно обновляют 3% коммунальных сетей.

Как передает «Интерфакс», заместитель мэра Москвы напомнил, что город располагает 30 тысячами единиц коммунальной техники.