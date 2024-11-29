Москва, 29 ноября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. В аэропортах столицы с 1 декабря в рамках эксперимента введут биометрический контроль для всех иностранных граждан, въезжающих и выезжающих из России. При прохождении границы им нужно будет сдавать биометрические данные: фотографию лица и отпечатки пальцев.

РИА Новости/Алексей Куденко

Сбор биометрии для контроля миграционных потоков — распространенная практика в аэропортах многих мегаполисов по всему миру. Такие меры действуют при въезде в Таиланд, США и Великобританию, на паспортном контроле в ОАЭ и в ряде других стран. Сейчас подобную систему внедряют и в Турции. Кроме того, сдача биометрии — обязательное условие для оформления шенгенской визы.

Эксперимент проводится в соответствии с федеральным законом и постановлением правительства России. В нем примут участие четыре аэропорта московского авиаузла: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. В аэропортах установят специальное оборудование для фотографирования и дактилоскопии. Иностранцы будут обязаны сдавать свои биометрические данные при прохождении паспортного контроля на въезде и выезде из страны. При отказе сдать данные они не смогут пересечь государственную границу.

Изменения не коснутся граждан Белоруссии; детей до шести лет; дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также членов их семей; сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, и членов их семей.

Биометрические данные будут сверять со сведениями из информационных систем в режиме реального времени. Если окажется, что человек с такими биометрическими данными находится в розыске или совершал преступления, сотрудники правоохранительных органов смогут оперативно отреагировать.

Нововведение поможет выявлять попытки въезда граждан, которые ранее были депортированы из страны или скрылись за границей после совершенного преступления, даже если они поменяли документ, удостоверяющий личность. Кроме того, новая система позволит определять правонарушителей, которые находятся в розыске и пытаются при этом покинуть территорию России.

Добросовестным иностранным гражданам, в том числе туристам, эксперимент не доставит дополнительных неудобств. Современное оборудование, которое будет установлено в аэропортах, позволит сдать биометрию буквально за несколько минут. Интерфейс оборудования будет доступен на разных языках, причем система будет переключаться на нужный язык автоматически после распознавания паспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении дополнительных мер контроля за мигрантами. Трудовые мигранты будут обязаны оформлять специальные удостоверения иностранных граждан, по которым сотрудники полиции смогут быстро проверять информацию об их статусе и наличии правонарушений.