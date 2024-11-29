Москва, 29 ноября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Суд заочно арестовал бизнесмена Сергея Овчинникова, обвиняемого в организации хищения зданий Минобороны РФ в подмосковной Балашихе и Москве. Об этом 29 ноября сообщили в главном военном управлении СК РФ.

Владимир Гердо/ТАСС

«В ходе следственных действий военными следователями ГВСУ СК России установлено имущество, находящееся в собственности обвиняемых, общей стоимостью более 1,4 млрд рублей, на которое наложен арест», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Овчинников объявлен в розыск. Ещё три фигуранта дела находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Следственный комитет информировал о том, что в подмосковной Балашихе был выявлен факт хищения у Минобороны России комплекса из 15 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 244 млн рублей. В конце октября стало известно, что в организации этого преступления обвиняют Овчинникова.

В ноябре СК РФ установил факт хищения ещё одного имущественного комплекса Минобороны общей стоимостью 700 млн рублей. Речь идёт о хищении 24 объектов недвижимости. По этому делу проходят Овчинников, а также бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачёв, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит МО РФ) Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).