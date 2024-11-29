Москва, 29 ноября, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Жители Украины массово бегут в новые регионы России, спасаясь от политики главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 29 ноября заявил председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Ирина Яковлева/ТАСС

«После государственного переворота в 2014 году на Украине начался процесс, который сегодня можно с полной уверенностью назвать воссоединением украинского народа с Россией», — заявил он в статье, опубликованной на сайте движения.

По информации Медведчука, представители киевского режима сейчас пребывают в ужасе. Их заявления о том, что граждане Украины сбегают, чтобы жить в России, фактически является признанием неумения управлять страной. Зеленский разворовал и развалил государство, он также врёт, что украинцы желают воевать, подчеркнул лидер движения.

Медведчук назвал логичным и понятным решение сбежать с Украины, так как никто из представителей властей или оппозиции не обещает мира. При этом, по мнению политика, любой, кто сменит Зеленского при действующем режиме, будет ещё хуже.

«Одни безумцы будут сменять других, а простому народу расплачиваться жизнями и страданиями. И тогда в его сознании возникает Россия как страна-спасение от этого безумия», — добавил Медведчук.

Лидер движения подчеркнул, что темпы воссоединения украинского народа с Россией растут и этот процесс приобретает законченные формы.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 президент России Владимир Путин установил для граждан Украины свободный въезд на территорию РФ без виз, по внутренним документам, в том числе с истёкшим сроком действия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что мера направлена на то, чтобы помочь украинцам, которые хотят связать жизнь с Россией.

Путин в июле 2024 года подчеркнул важность немедленного обеспечения достойных условий жизни и работы в новых регионах. Жители Донбасса и Новороссии должны видеть перспективы для себя и для своих детей. Президент также назвал приоритетом безопасность населения.

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко 24 ноября сообщил, что почти 150 тыс. человек, которые ранее покинули дома в регионах, вошедших в состав России, вернулись домой. Он назвал отток населения в РФ ужасным процессом для Киева. Политик также отметил, что беженцы на Украине сталкиваются с дискриминацией и отсутствием социальной поддержки.