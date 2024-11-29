Москва, 29 ноября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. На грядущей XXIX церемонии вручения премии «Золотой граммофон» состоится эксклюзивная премьера новой композиции Юрия Антонова. Исполнитель уже стал обладателем нескольких премий, в том числе «За вклад в развитие отечественной музыки» и «Легенда поколений».

«Русское радио» Юрий Антонов

Появление Антонова на сцене — не единственный музыкальный сюрприз, который готовит «Русское радио». В этом году все хиты лауреатов премии прозвучат в новых аранжировках. Услышать их в эксклюзивной обработке можно будет только один раз и только на церемонии.

Церемония вручения премии «Золотой граммофон» состоится совсем скоро — 12 декабря на сцене «ВТБ Арены».