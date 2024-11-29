Бразилиа, 29 ноября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Старейшим мужчиной планеты назван 112-летний бразилец Жоау Мариньо Нето. Об этом 28 ноября сообщила Guinness World Records.

guinnessworldrecords.com

Нето ранее уже был признан старейшим мужчиной в Бразилии и Латинской Америке. Теперь он также является последним живым мужчиной, родившимся в 1912 году.

Он родился в семье фермеров в бразильском штате Сеара 5 октября 1912 года. Его семья вскоре переехала в сельскую местность Апуиареса. Нето с четырёх лет помогал отцу работать в поле. На ферме он ухаживал за скотом, собирал урожай. Став взрослым, продолжал заниматься фермерством.

В 1920 году, когда ему было 18 лет, он женился на Жозефе Альбано душ Сантуш. Жена родила ему четверых детей — Антониу, Жозе, Фатима и Ванду.

guinnessworldrecords.com

Вместе с женой они выращивали на ферме кукурузу и бобы, а также разводил крупный рогатый скот, коз, свиней и кур. В 1994 году жена умерла.

Позже партнёрша Нето по фермерскому бизнесу Антонии Родригес Моура родила ему ещё троих детей — Винисиус, Жарбаш и Консейсау.

Сейчас у Нето шестеро живых детей, 22 внука, 15 правнуков и трое праправнуков.

Он рассказал, что секрет его долгой жизни в том, что его окружают хорошие и близкие люди. Ему пришлось пережить несколько сильных засух, которые обрушились на штат Сеара на протяжении многих лет. Несмотря ни на что, он упорно трудился, чтобы построить финансово стабильную жизнь, накопив множество активов, включая землю и дома.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября в доме престарелых в Великобритании скончался старейший мужчина планеты Джон Альфред Тиннисвуд. Ему было 112 лет. Он родился 26 августа 1912 года. В апреле 2024 года Тиннисвуд был признан самым старым мужчиной в мире после кончины венесуэльца Хуана Висенте Переса Моры, который дожил до 114 лет.

Старейшей женщиной планеты является 116-летняя жительница Японии Томико Итоокаю. Она родилась 23 мая 1908 года. Титул самой старой женщины в мире перешёл к ней после кончины 20 августа 2024 года испанки Марии Браньяс Мореры, которая дожила до 117 лет.