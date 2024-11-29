Бухарест, 29 ноября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Первый тур президентских выборов в Румынии могут провести повторно 15 декабря, если соответствующее решение примет Конституционный суд (КС). Об этом 29 ноября сообщил глава Центризбиркома (ЦИК) страны Тони Греблэ.

ROBERT GHEMENT/EPA/TASS

«Судя по имеющейся у нас информации, некоторые округа завершат пересчёт голосов уже сегодня, и результат будет как можно скорее сообщён Конституционному суду», — приводит его слова румынский портал G4media.

Греблэ добавил, что КС примет решение о признании выборов действительными или недействительными.

По его словам, в случае признания выборов недействительными первый тур будет организован 15 декабря, второй тур — 29 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября выступающий за сотрудничество с Россией кандидат Кэлин Джорджеску набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов. Второе место заняла оппозиционный политик Елена Ласкони, которая получила 19,16% голосов.

Газета The Financial Times 25 ноября назвала «политическим землетрясением» победу Джорджеску в первом туре выборов президента Румынии. По словам автора публикации, никто не мог предсказать такого результата выборов и не ждал его.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не спешить с оценкой электоральных событий в Румынии и их последствий. Он напомнил, что Бухарест сегодня занимает недружественную позицию по отношению к России.