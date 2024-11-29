Прокопьевск, Кемеровская область, 29 ноября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Издевавшаяся вместе с сожителем над 12-летним сыном Кристина Чирина призналась в разговоре с близкой подругой, что родила Кирилла от нелюбимого мужчины, когда жила на Украине. Кристина описала родного отца мальчика как «какого-то дурака», от которого ей пришлось бежать в Россию. Об этом ИА Регнум рассказала близкая подруга женщины Оксана. При этом знакомые Кристины характеризуют женщину как добрую, отзывчивую и любящую детей.

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Журналисты ИА Регнум связались с близкими 43-летней Кристины Чириной, которая вместе с сожителем, 39-летним Андреем Репко жестоко издевалась над своим 12-летним сыном Кириллом в Прокопьевске. Они рассказали, что биологический отец мальчика затерялся где-то на Украине. Как удалось выяснить, в начале 2010-х годов Кристина переехала из Сургута на Украину к своему отцу, чтобы помогать ему приглядывать за пожилой бабушкой. Вскоре пенсионерка умерла, а через полгода не стало и отца Кристины. В этот период женщина повстречала на Украине мужчину.

«Я там, на Украине связалась с одним дураком, родила от него сына, но в конце концов сбежала от него. Маме кто-то рассказал, что в Таганроге очень хорошо, вот я и переехала в Россию», — так Кристина описывала биологического отца Кирилла.

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Покинув Украину, женщина вместе с сыном поселилась у матери, которая купила квартиру в Таганроге. Мать женщины тяжело болела, врачи диагностировали у неё онкологическое заболевание. В 2017 году мать Кристины скончалась. Позже Кристина с сыном переехали в Прокопьевск.

Знакомые женщины до сих пор не могут поверить, что Кристина могла издеваться над сыном. Её подруги рассказали, что женщина всегда казалась доброй и отзывчивой, вела себя адекватно и никогда не проявляла агрессию.

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«Мы познакомились с ней больше 20 лет назад, ещё в Сургуте. Кристина пришла к нам проситься на работу, была только вакансия уборщицы — она согласилась. Мы работали вместе, потом сдружились, хорошо общались семьями, она всегда очень хорошо относилась к детям. У неё и семья прекрасная, я помню её маму и отчима — замечательные люди, очень добрые и радушные. Их семья всегда жила дружно, без конфликтов. Сложно поверить, что та самая Кристина могла издеваться над собственным сыном», — рассказала бывшая коллега Кристины.

Другая подруга отметила, что Кристина всегда ладила с детьми.

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«Мы с ней близко дружили, Кристина часто оставалась ночевать у нас дома, хорошо ладила с моими маленькими детьми. Она никогда не проявляла агрессию! Всегда была доброжелательной и спокойной. Я до сих пор не верю, что она могла сделать такое с собственным сыном», — поделилась подруга.

Также женщина рассказала, что Кристина болеет эпилепсией и регулярно принимает специальные препараты, однако знакомые никогда не замечали, чтобы это как-то влияло на её поведение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в одном из магазинов города Прокопьевска Кемеровской области нашли 12-летнего мальчика Кирилла. Ребенок сбежал из дома из-за регулярных издевательств со стороны отчима и родной матери.

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Отчим Андрей Репко вместе с матерью неоднократно заставляли школьника в холод ночевать в неотапливаемом помещении без верхней одежды, избивали и морили голодом. Однажды отчим так сильно избил мальчика, что рассёк ему верхнюю губу и попытался самостоятельно её зашить. Ребенка заставляли есть стиральный порошок, а также сломали ему ногу железной кочергой. Известно, что последние два года Кирилл не посещал школу.

Врачи диагностировали у ребенка гематому лобной области, переломы рёбер с обеих сторон, перелом правой ноги, ушибленные ссадины, многочисленные кровоподтёки верхних и нижних конечностей и тела. Мальчик госпитализирован, его здоровьем занимаются врачи.

Известно, что в семье воспитывались ещё двое детей — девочка 2021 года рождения и мальчик 2023 года рождения. Биологическим отцом обоих является отчим Кирилла Андрей Репко. Эти дети не подвергались издевательствам со стороны родителей. Сейчас несовершеннолетних поместили в социальное учреждение.

В настоящий момент 43-летняя мать ребенка Кристина Чирина и её сожитель, 39-летний Андрей Репко арестованы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего») и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Кроме того, в отношении органа опеки возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).