Стокгольм, 29 ноября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Беспилотник в ночь на 29 ноября сбросил краску на территорию посольства России в шведском Стокгольме. Об этом сообщили в диппредставительстве.

ANDERS WIKLUND/EPA/ТАСС Здание посольства России в Швеции

«Первые полосы шведских СМИ сегодня заняла новость о сбросе неким дроном краски на территорию посольства России в Стокгольме. Журналисты, однако, не упомянули одну важную деталь: к сожалению, данный случай далеко не первый и не единственный», — отметили в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы полиции города Матса Эрикссона уточнил, что дрон разыскивали с помощью вертолёта, однако засечь его не удалось. Акция расследуется в качестве акта вандализм, но пока у полиции конкретных подозреваемых нет, добавил правоохранитель.

Как сообщало ИА Регнум, в посольстве России факт сброса краски подтвердили. При этом дипломаты напомнили, что за период с мая текущего года инцидент стал десятым по счёту. Ранее повреждались проезжая часть, автомобили, иное имущество российской дипмиссии.

В посольстве призвали шведские власти к расследованию каждого из десяти случаев. Отмечалось, что дипломаты направляли обращения в полицию, но атаки не прекратились. В посольстве призвали шведскую сторону в полном объёме соблюдать свои обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В октябре посольство России в Швеции обвинило редакцию газеты Svenska dagbladet после русофобской интерпретации истории с водонапорной башней. Издание, рассказывая о проникновении неизвестных в помещение водонапорной башни в коммуне Болльнес, заявило, что русские якобы хотели навредить местным жителям и пытались испортить воду. При этом участников инцидента полиция не нашла и качество воды не изменилось.