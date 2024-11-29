Уфа, 29 ноября, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе рассказали о работе над программным обеспечением для интегрированного моделирования процессов нефтегазодобычи — «РН-Альфа». Новый ИТ-продукт поможет выбрать самые экономически эффективные варианты развития месторождений. Для этого программа проанализирует различные сценарии с учётом ряда факторов подземного и наземного обустройства.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» представила новые цифровые разработки

«РН-Альфа» станет единым цифровым пространством для совместной работы специалистов различных подразделений «Роснефти». Его применение снизит трудозатраты на выполнение рутинных операций и позволит быстро и качественно принимать инженерные и управленческие решения.

Уже сейчас в «РН-Альфа» созданы и апробированы 24 программных модуля из девяти расчётных сервисов. В базу данных программного обеспечения оцифровано и загружено более 200 концептуальных корпоративных проектов. Промышленные испытания продукта начнутся в 2025 году.

Специалисты научного института также представили новый функционал программного комплекса для проектирования и мониторинга разработки месторождения «РН-КИН». В него добавлены новые алгоритмы автоматического размещения площадочных объектов и линейных коммуникаций, а также обновленный модуль для оптимального варианта распределения проектных скважин. Эти инструменты автоматизируют создание и актуализацию цифровых моделей месторождений и обеспечат возможность рассмотрения и сравнения большого количества вариантов размещения объектов обустройства. В результате это повысит качество выполняемых проектов.