Хельсинки, 29 ноября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Заявлявший о необходимости открыть границу с Россией депутат финского парламента и глава комитета по международным делам Киммо Кильюнен 29 ноября подал прошение об освобождении его от занимаемой должности.

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«Я несу ответственность перед родиной и попросил свою партию освободить меня от должности председателя комитета по иностранным делам», — приводит слова Кильюнена газета Iltalehti.

Отвечать на вопросы журналистов депутат отказался. По информации издания, он должен будет покинуть пост председателя в пятницу.

Как передавало ИА Регнум, в октябре парламентарий провёл встречу с представителями русскоязычного «Александровского общества» и в ходе неё заявил, что граница с Россией должна быть открыта. После этого он столкнулся с публичной критикой со стороны своих коллег и вынужден был принести извинения. Депутат подчеркнул, что сказанные им слова были его частным мнением и не отражали политику его партии и комитета, которым он руководит.

В декабре 2023 года финские власти закрыли все пропускные пункты на границе с Россией. Они объяснили своё решение тем, что через РФ в Финляндию якобы проникают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. В июле 2024 года министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что вопрос об открытии КПП на границе с РФ пока не актуален.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в феврале 2024 года заявил, что в Финляндии резко изменилась атмосфера дискуссии и растёт уровень русофобии. Бывший посол Финляндии в России Антти Хелантеря отмечал, что связи Хельсинки и Москвы в будущем придётся выстраивать заново, потому что былых отношений между странами в нынешних условиях больше не будет.

В апреле 2023 года Финляндию приняли в НАТО. В декабре того же года власти республики подписали с США соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, Вашингтон получил доступ к 15 финским военным базам. Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление Финляндии в НАТО, назвал это абсолютно бессмысленным шагом. Он напомнил, что у России с республикой были почти идеальные отношения, а теперь на её границе будут размещены российские войска.