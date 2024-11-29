Москва, 29 ноября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. В Москве введут дополнительные меры контроля за соблюдением миграционного законодательства, чтобы повысить уровень безопасности. Трудовые мигранты и другие категории иностранцев должны будут оформлять специальные удостоверения иностранных граждан. Таким образом сотрудники полиции смогут быстро проверять информацию об их статусе и наличии правонарушений.

РИА Новости/ Алексей Майшев

Электронное удостоверение представляет собой именную пластиковую карту с электронным чипом и QR-кодом. Оно хранит основную информацию о держателе: фамилия, имя и отчество (при наличии отчества), дата рождения, пол, гражданство, образец подписи, серия, номер и дата окончания действия карты.

В числе тех, кому будет выдана такая карта, трудовые мигранты, иностранцы, получающие разрешение на временное пребывание или вид на жительство, а также ряд других категорий иностранных граждан.

Как отметил начальник управления по вопросам миграции столичной полиции Дмитрий Сергиенко, новые технологии призваны оптимизировать работу полиции, повысить ее скорость и эффективность.

«Теперь наши сотрудники смогут на месте определить, на законных ли основаниях находится на территории России гражданин другого государства», — сказал он.

Кроме того, в полиции смогут проверить данные об отсутствии или несвоевременном прохождении дактилоскопии и фотографирования, неоплаченном патенте, уклонении от оплаты административного штрафа и других правонарушениях. В случае, если в системах МВД есть сведения, что иностранный гражданин находится в розыске или совершал нарушения, требующие его задержания, сотрудники полиции смогут оперативно принять необходимые меры.

Выборочное тестирование этого инструмента уже началось. Экспериментальный период позволит отладить работу системы до начала полномасштабного внедрения. Федеральный закон о возможности проведения такого эксперимента уже принят.