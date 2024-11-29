Москва, 29 ноября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. В Москве введут дополнительные меры контроля за соблюдением миграционного законодательства. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Максим Блинов/РИА Новости

По его информации, мигранты и некоторые другие категории иностранцев должны будут оформлять специальные удостоверения иностранных граждан, по которым сотрудники полиции смогут быстро проверять информацию об их статусе и наличии правонарушений.

Иностранцы будут обязаны оформить электронное удостоверение в виде именной пластиковой карты с электронным чипом и QR-кодом, на которую нанесена вся основная информация о держателе: фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, пол, гражданство, образец подписи, серия, номер и дата окончания действия карты.

«Во время экспериментального периода карта будет выдаваться иностранным гражданам и лицам без гражданства, достигшим 14-летнего возраста и обратившимся по вопросам их правового статуса в Многофункциональный миграционный центр. В их числе — трудовые мигранты, иностранцы, получающие разрешение на временное пребывание или вид на жительство, а также ряд других категорий иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые методы смогут оптимизировать работу полиции. Теперь сотрудник органов внутренних дел будет быстрее получать всю необходимую информацию о проверяемом человеке.

Сообщается, что уже началось выборочное тестирование этого инструмента.

Как сообщало ИА Регнум 27 ноября, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал поставить все перемещения мигрантов под жёсткий контроль. Он напомнил, что с 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнётся первый этап эксперимента по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан. Кроме того, уполномоченная организация Москвы организует добровольную геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта.

18 ноября депутаты Госдумы предложили правительству принять комплекс из 10 мер в сфере миграции, в том числе проработать вопрос о закреплении уровней знания русского языка в зависимости от выполняемой человеком работы. Предлагается сделать в качестве обязательной устную часть экзамена по русскому языку и расширить видеозапись устной части экзамена, а также включить в неё записи ответов на вопросы о целях его приезда в Россию.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Так, организация незаконного въезда в РФ или транзита влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

30 октября Госдума приняла закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.