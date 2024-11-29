Мурманск, 29 ноября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Кольский районный суд Мурманской области отправил под домашний арест сроком на два месяца капитана маломерного судна «Боец», которое перевернулось с туристами на борту в Баренцевом море. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры.

Телеграм-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

«С учётом позиции Мурманской транспортной прокуратуры капитану судна «Боец» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Отмечается, что капитану предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Мужчина управлял судном без лицензии на коммерческие перевозки пассажиров и диплома судоводителя.

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В июле капана судна «Боец» оштрафовали на 25 тыс. рублей за административное правонарушение по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии»), а в ноябре суд запретил мужчине эксплуатацию судна «в коммерческих целях до получения лицензии на коммерческую перевозку пассажиров.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября прогулочный корабль «Боец» с туристами, собиравшимися посмотреть китов, затонул в акватории Баренцева моря у посёлка Териберка в Мурманской области. Всех пассажиров судна удалось спасти и доставить на берег.

При этом с 27 по 29 ноября в этом районе действовало ограничение на выход в море маломерных судов из-за неблагоприятных погодных условий. Однако организаторы тура на китов набрали группу несмотря на плохую погоду, заявив туристам, что морские животные должны приплыть в этот день, хотя в действительности их не следует ожидать раньше декабря. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по этому факту.

Позднее в этот же день стало известно, что в организме капитана потерпевшего крушение прогулочного судна Андрея Клюшникова обнаружили 0,2 мг/л алкоголя. Сам 66-летний мужчина заявил, что выпил уже после происшествия.