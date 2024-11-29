Калининград, 29 ноября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. В Калининграде суд рассмотрит дело местного жителя, разработавшего вредоносную компьютерную программу. Об этом 29 ноября сообщили в главном управлении МВД по области.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Установлено, что в январе текущего года программист разработал специализированное вредоносное программное обеспечение, с помощью которого можно было шифровать данные без ведома пользователей компьютеров. 32-летний мужчина намеревался зашифровывать данные коммерческих организаций, а после требовать выкуп за дешифровку.

«Завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 273 УК РФ («Создание компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователи подготовили доказательную базу и направили дело с обвинительным заключением в Центральный районный суд города на рассмотрение.

По информации «РИА Новости», обвиняемым является некий Михаил Матвеев. В США его разыскивают по обвинению в связях с хакерскими группировками, блокирующими с помощью ПО доступ к системам крупных компаний.

Как сообщало ИА Регнум, Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд 25 октября вынес приговор четырём участникам группировки REvil, которая получила известность после обвинений в масштабной кибератаке на крупные американские компании. Фигуранты осуждены на срок от четырёх с половиной до шести лет. Также у подсудимых в пользу государства конфискованы деньги и имущество.

14 января 2022 года сотрудники ФСБ по просьбе США задержали участников хакерской группы REvil. По местам их деятельности и жительства были проведены обыски: изъято 426 млн рублей, 500 тыс. евро, 600 тыс. долларов и 20 автомобилей премиум-класса. Восемь предполагаемых членов хакерской группировки REvil были арестованы по решению суда в Москве.