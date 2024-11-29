Белгород, 29 ноября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю в посёлке Малиновка Белгородской области. Об этом 29 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В посёлке Малиновка Белгородского района FPV-дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю. Пострадали два человека», — написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что мужчина получил множественные осколочные ранения грудной клетки, головы и лица, он находится в тяжёлом состоянии, у его супруги осколочные ранения живота, ноги, лица и шеи.

Пострадавших доставили попутным транспортом в Октябрьскую районную больницу, где врачи оказали им первую медицинскую помощь. Позднее их переведут в областную клиническую больницу для продолжения лечения.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября в Белгородской области силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Губкинским городским округом. Обломками сбитого дрона перебили газовую трубу в селе Скородном. Началось возгорание. Подача газа была перекрыта.

В ночь на 28 ноября российские средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в двух районах Краснодарского края. В хуторе Чигрина Красноармейского района обломками украинского БПЛА был повреждён дом. По информации губернатора Вениамина Кондратьева, никто не пострадал.