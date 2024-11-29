Берлин, 29 ноября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступает за возобновление торговли с РФ и поставок российского газа. Программа партии для участия в выборах в бундестаг в 2025 году была опубликована 28 ноября на её официальном сайте.

Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Отмечается, что партия обсудит документ на федеральном съезде в январе. В нём несколько страниц посвящены политике безопасности. В частности, Россия упоминается как поставщик дешёвого газа, с которым нужно возобновить торговлю.

Украина, с точки зрения АдГ, в будущем должна иметь нейтральный статус и быть вне ЕС и НАТО.

Кроме того, партия выступает за выход Германии из Евросоюза и отказ от евро.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября депутат бундестага от АдГ Райнер Ротфусс заявил о необходимости восстановить газопроводы «Северный поток» и снова начать дипломатический диалог с Россией. Для Германии будет выгодно нормализовать отношения с российской стороной, подчеркнул он.

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель 25 ноября заявила, что не жалеет о решении одобрить строительство «Северного потока — 2» вопреки давлению со стороны США. Она также признала, что отказ от российского газа оказался для страны «серьёзным экономическим ударом».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 ноября заявил, то решение Германии не использовать газопровод «Северный поток — 2» вызывает удивление. Он напомнил, одна из ниток газопровода не пострадала в результате диверсии и может быть запущена в любой момент. В этой ситуации удивительно, что немецкая сторона предпочитает приобретать энергоресурсы по более высокой цене из других источников, добавил он.