Челябинск, 29 ноября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. В Челябинске в теле младенца, умершего в больнице два года назад, нашли при эксгумации опилки и ветошь, внутренние органы отсутствовали. Об этом 29 ноября сообщил РЕН ТВ.

GIMAGO/Zoonar.com/Maria Kraynova/lobal Look Press

Мальчик скоропостижно скончался через несколько дней после рождения. Это произошло после серии врачебных манипуляций в родильном доме. Спустя два года родители добились эксгумации, чтобы найти виновных в его смерти. При вскрытии трупа обнаружилось, что он набит опилками и ветошью.

Как рассказала мать мальчика Елена Ершова, перед самыми родами ей предложили подписать разрешения на прививки. Она отказалась, отложив решение на момент, когда ребёнок уже родится. Мальчик появился на свет на полторы недели раньше срока. Врачи заверили мать, что он здоров.

Через несколько часов неонатолог сообщил матери, что мальчику стало плохо, не объяснив причину. Уже после смерти новорожденного родители выяснили, что ему сделали прививку от гепатита В без согласия матери, и мальчик начал задыхаться.

«Когда началась реакция, ему поставили интубированный ИВЛ, и, соответственно, произошёл разрыв лёгких», — рассказал отец мальчика Дмитрий Ершов.

Младенца перевезли в другую больницу в реанимацию. В сопроводительных документах о его реакции на вакцину и о травме лёгких сказано не было. Там стоял диагноз «порок сердца», о котором раньше не упоминалось. Ребёнок впал в кому и умер через несколько дней.

Как рассказали Ершовы, во время судмедэкспертизы не было полноценного исследования и они настояли на эксгумации и новой экспертизе. Она показала, что тело набито ветошью и опилками, не было мозга и других внутренностей.

«Безусловно, в данном случае может рассматриваться состав преступления одного из должностных лиц: либо врача-патологоанатома, либо его заведующего», — заявил независимый судебно-медицинский эксперт Юрий Кириленков.

Бывший следователь Михаил Алексеев, который с самого начала занимался этим делом, рассказал, что не допускал никаких нарушений. Из полиции он уволился, расследованием теперь занимается отдел по особо важным делам.

Как рассказал следователь по ОВД СУ СК РФ по Челябинской области Вячеслав Мишкин, назначена повторная судебная экспертиза качества оказания медицинской помощи.

«Окончательная юридическая оценка действиям/бездействию медицинских сотрудников будет дана с учётом результатов проводимой в текущее время повторной судебно-медицинской экспертизы», — отметил Мишкин.

Как полагает Кириленков, чтобы доказать врачебную ошибку, необходимо производство экспертизы. Но для производства экспертизы нет объектов исследования, поскольку внутренние органы удалены.

По мнению специалистов, уголовное дело нужно было возбуждать против тех, кто проводил вскрытие и избавился от органов.

Дело о гибели младенца находится на контроле в Центральном аппарате СК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября в Красногорске в Московской области в детском саду умер ребёнок. Мальчику был год и восемь месяцев.

Как рассказал источник ИА Регнум, это произошло во время тихого часа. Воспитательница не могла разбудить мальчика и вызвала скорую. Прибывшие врачи констатировали его смерть. Ребёнок не так давно переболел простудой, но утром, в день гибели, чувствовал себя хорошо.