Киев, 29 ноября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу сравнил украинское военное руководство с рабовладельцами, которые считают, что могут делать с людьми всё что угодно.

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«Военные руководители, которые реально влияют на процессы, они, очевидно, представляют себя рабовладельцами… Они считают, что всех можно заставить делать всё что угодно, и вот так и должно работать, и давать результаты», — привело его слова украинское издание «Страна. ua».

По мнению депутата Рады, глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в принятии военных решений, в частности о мобилизации, а только находится под влиянием украинского военного руководства.

Мазурашу отметил, что Зеленский не обсуждает проблемы с силовой мобилизацией из-за их «токсичности» и необходимости работы над ситуацией, которая сложилась в этом вопросе.

При этом он сравнил регулярно появляющиеся в украинских СМИ опросы о якобы готовности большинства населения страны «воевать до конца» с недавно появившимися анекдотом, в котором говорится, что «70% украинцев готовы воевать до последнего, остальные 30% живут на Украине».

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября агентство Associated Press написало, что администрация действующего президента США Джо Байдена требует от Киева нарастить численность войск путём набора большего числа рекрутов. Уточнялось, что украинским властям было предложено для этого пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 28 ноября заявила, что Киеву не нужно снижать призывной возраст. По её словам, Вашингтону вместо этого требования нужно предоставить украинским формированиям необходимые подготовку и вооружение.

Позднее в этот же день агентство Associated Press написало, что сотрудники действующей администрации США объясняют необходимость снижения возраста мобилизации на Украине предельно материальными математическими расчётами. Отмечалось, что в украинской армии говорят о необходимости ещё 160 тыс. новобранцев для ведения военных действий, а в Вашингтоне считают, что людей для этого нужно гораздо больше.

В мае украинские власти ужесточили меры мобилизации. Новый закон позволил сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также разрешил призывать ряд категорий граждан, до этого считавшихся негодными для военной службы. При этом призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Президент России Владимир Путин в начале сентября заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. ОН уточнил, что следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который существовал в нацистской Германии в период Второй мировой войны.