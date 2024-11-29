Киев, 29 ноября, 2024, 15:35 — ИА Регнум. На Украину вернули тела 502 погибших военных. Об этом 29 ноября сообщил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

«Совместно с экспертными учреждениями в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — заявили в штабе.

При этом, как сообщил военкор, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Коц в Telegram-канале, России передали 48 тел погибших военных.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября на Украину вернули тела 563 погибших военных. Уточнялось, что 320 украинских военных погибли на донецком направлении, 89 — на артёмовском, 154 тела вернули «из моргов на территории России».

В августе Россия передала Украине тела 250 бойцов ВСУ. В украинском Координационном штабе по вопросам пленных уточнили, что это погибшие на различных направлениях — от ЛНР до Херсонской области, а также в Мариуполе.

13 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что количество тел украинских военных, хранящихся в приграничных российских моргах, превысило 8 тыс. Для их идентификации и передачи Украине потребуется не менее трёх лет.