Москва, 29 ноября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Розничные продажи бизнес-седанов линейки Lada Aura начнутся с 30 ноября. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя «АвтоВАЗ».

«АВТОВАЗ»

«Начиная с субботы, 30 ноября 2024 года, автомобили начнут поступать в первые пять дилерских центров Москвы и первые пять — в Санкт-Петербурге», — указано на сайте автомобильной марки.

Розничную цену рекомендовано установить в размере от 2 599 000 рублей. С начала декабря автомобили направят в другие регионы России. Первые на очереди — Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Челябинская, Нижегородская области, Крым, Татарстан.

Отмечается, что с 30 ноября в любом официальном дилерском центре можно будет заказать машину. В течение декабря текущего года выпуск планируется нарастить — во второй половине месяца производство составит до 76 моделей в день.

Автомобиль отличается дополнительными 25 см пространства в зоне ног для комфортного путешествия пассажиров второго ряда сидений. Стартовая версия Premier предусматривает полностью светодиодную оптику, четыре подушки безопасности, систему контроля слепых зон, обогрев рулевого колеса, передних сидений и подушки заднего дивана, а также кондиционер, круиз-контроль и другие системы комфорта и безопасности.

В версии Status салон отделан натуральной кожей, присутствуют накладные подушки на задних подголовниках, у заднего сиденья подогревается не только подушка, но и спинка. LADA Aura в комплектации Status будет стоить от 2 799 000 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа президент России Владимир Путин назвал Lada Aura хорошим и комфортным автомобилем. По словам главы государства, машина обладает хорошей управляемостью. Именно на машине данной модели российский лидер 16 июля прибыл в Тверскую область на открытие последнего участка трассы М-11.

9 октября глава государства по видеосвязи дал старт серийному производству автомобиля Lada Aurа на заводе АвтоВАЗ в Самарской области. АвтоВАЗ планирует до конца 2024 года выпустить 2,9 тыс. автомобилей, а в следующем году — 8 тыс. машин.