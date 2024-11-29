Москва, 29 ноября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Российские парашютисты первыми в мире совершили парный прыжок из стратосферы, десантировавшись с высоты 10 120 м. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

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Прыжок совершили парашютисты-испытатели Государственного лётно-испытательного центра Министерства обороны РФ. Десантировались три пары. Их достижение внесли в Книгу рекордов России.

«Это абсолютный мировой рекорд. Для десантирования использовались новейшие парашютные системы «Тандем-400», разработанные «Ростехом», — говорится в Telegram-канале корпорации.

Начальник отделения, старший парашютист-испытатель 929 ГЛИЦ МО РФ Андрей Топорков рассказал, что парные прыжки с такой высоты нужны для того, чтобы десантировать с инструктором специалистов, которые не умеют пользоваться парашютом. Этот метод также позволяет использовать кислородное оборудование.

«Парашютная система, разработанная «Ростехом», закрывает все потребности, которые стоят перед специалистами поисково-спасательных групп и групп специального назначения», — подчеркнул Топорков.

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко заявил, что корпорация работает над совершенствованием парашютных систем, увеличивает их грузоподъемность, высоту десантирования и аэродинамику. Высотные прыжки имеют важное значение для выполнения задач военнослужащими российской армии.

«Если нам необходимо, допустим, доставить специалистов на расстояние порядка 20–30 км, то с высоты 4 км и ниже сделать это практически невозможно. Во-вторых, высотное десантирование обеспечивает малозаметность», — отметил Евтушенко.

Как передавало ИА Регнум, в апреле трое российских парашютистов первыми в мире десантировались из стратосферы на Северный полюс. Они прыгали с высоты 10 000 метров. Рекордсмены посвятили достижение России и её роли в освоении Арктики.

В октябре 2021 года бойцы спецназа Росгвардии совершили первый прыжок с парашютом в паре с собакой. Они десантировались с высоты 3000 м. Также военнослужащие отработали прыжки с приводнением в водолазной экипировке.