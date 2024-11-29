Ханты-Мансийск, 29 ноября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Работники предприятия «Самотлорнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») высадили более 390 тысяч саженцев сосны на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Общая площадь посадки превысила 107 гектаров.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Югре высадили сосны на площади более 100 гектаров

Саженцы вырастили в специализированном питомнике, они полностью адаптированы к природным и климатическим условиям северных широт. По периметру посадок проложили минерализованные полосы для защиты будущего леса от возможных природных пожаров.

В течение следующих трёх лет специалисты продолжат наблюдать за молодыми деревьями и контролировать приживаемость сосен.