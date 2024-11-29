Москва, 29 ноября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Правительство РФ продлило продуктовое эмбарго до 2026 года. Об этом со ссылкой на постановление кабмина 29 ноября сообщает ТАСС.

Павел Лисицын/РИА Новости

«К запрещенным к ввозу продуктам, как и прежде, относится мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочная и другая продукция», — сказано в публикации.

Также данным постановлением кабмин расширил список стран, продукция из которых подпадает под действие эмбарго, — теперь к ним добавилась Новая Зеландия.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в сентябре подписал указ, продляющий ещё на год продовольственное эмбарго в отношении Евросоюза, США и ряда других западных стран до конца 2024 года.

Глава государства отмечал, что введение Россией продэмбарго в качестве ответной меры против западных санкций было сложным и рискованным шагом. Он напомнил, что критики и скептики говорили о том, что Россия останется без нужной номенклатуры продовольствия и вообще без продовольствия как такового. Но произошло то, чего не ждали недоброжелатели, подчеркнул российский лидер.

Впервые продуктовое эмбарго Россия ввела в августе 2014 года в ответ на санкции, введённые западными странами из-за воссоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Запрет на поставки определённых продуктов питания, сырья и продовольствия затронул США, ЕС, ​ Канаду, Австралию, Норвегию, затем распространился на другие страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям.

Под запрет для ввоза в страну попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года ограничения распространились на ввоз живых свиней (за исключением чистопородных племенных животных), субпродуктов и жира животных, животного масла.