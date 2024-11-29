Ростов-на-Дону, 29 ноября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. В Ростовской области после атаки дронов украинской армии продолжают находить обломки сбитых БПЛА с элементами взрывных устройств за пределами населённых пунктов. Об этом 29 ноября сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

ИА Регнум

«За пределами населённых пунктов сейчас находят обломки упавших БПЛА с элементами взрывного устройства. Это результат работы средств радиоэлектронной борьбы, которые не дают беспилотникам долетать до цели», — написал Слюсарь в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что в посёлках и хуторах Каменского и Трасовского районов специалисты заходят в каждый дом с целью оценки ущерба, нанесённого жителям атакой.

В слободе Дячкино шесть домов и здание сельского клуба получили повреждения. Также пострадали дома в посёлке Молодёжном в Каменском районе и в хуторе Масаловка. Кроме того, в Каменском районе продолжают тушить вспыхнувший после падения осколков пожар.

Слюсарь призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников, поскольку это может быть опасно. В случае обнаружения фрагментов БПЛА следует обратиться в полицию или в экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 ноября киевский режим осуществил массированную атаку с помощью беспилотников на регионы России. Над Ростовской областью было сбито 29 БПЛА ВСУ.

Слюсарь сообщил, что 29 ноября на северо-западе региона средствами радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 30 дронов. Он уточнил, что обломки беспилотника упали на частное подворье в Дячкино. Никто не погиб.