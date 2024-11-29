Москва, 29 ноября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Планы западных стран по вводу военного контингента на Украине, о которых ранее сообщила Служба внешней разведки (СВР) РФ, являются провокационными и демонстрируют желание Запада войти в ещё более глубокое противостояние с Россией. Об этом 29 ноября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Если такие планы существуют, а СВР выдаёт всегда обоснованную, выверенную информацию, то, конечно же, кроме как провокационными подобные планы назвать нельзя. Такие планы, если будет сделана попытка их реализации, конечно же, будут означать ещё большее вовлечение Запада в прямую военную конфронтацию с Россией», — сказал он.

Замглавы МИД РФ уточнил, что западные страны и так очень глубоко вовлечены в эту конфронтацию, однако эта информация СВР, которая всегда является обоснованной и выверенной, ещё более точно подтверждает желание западных стран продолжать быть глубоко вовлечёнными в прямое противостояние с РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 ноября в СВР рассказали, что Запад хочет разделить Украину между Румынией, Польшей и Германией. Отмечалось, что для этого потребуется фактическая оккупация Украины, что будет проходить под видом введения в страну «миротворческого контингента» в количестве 100 тыс. военных.

В СВР также сообщили, что НАТО всё больше склоняется к замораживанию конфликта на Украине, чтобы восстановить боеспособность украинских формирований. Уточнялось, что альянс уже начал создавать для этого на контролируемой Киевом территории учебно-тренировочные центры.

Британская газета Financial Times 5 октября написала, что Запад вынашивает планы по переформатированию Украины по сценарию раздела ФРГ и ГДР. По словам автора публикации, обсуждение такого варианта развития событий ведётся уже полтора года.