Стокгольм, 29 ноября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Российское посольство в Стокгольме призвало шведские власти к расследованию 10 случаев вандализма против дипмиссии, совершённых с мая этого года, включая недавний сброс краски. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили в пресс-службе миссии.

EPA/ТАСС/ANDERS WIKLUND

По её данным, за период с весны этого года против посольства было совершено 10 актов вандализма. Неоднократно повреждались автомобили и иное имущество российской дипмиссии. Дипломаты обращались в полицию, но атаки не прекратились. Более того, в пятницу на здание дипмиссии была сброшена краска с дрона.

«Настаиваем на проведении тщательного беспристрастного расследования всех инцидентов против российской дипмиссии, поиске и привлечении к ответственности виновных», — говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале российских дипломатов.

В посольстве призвали шведскую сторону в полном объёме соблюдать свои обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре посольство России в Швеции обвинило редакцию газете Svenska dagbladet в распространении клеветы на российских граждан после русофобской интерпретации истории с водонапорной башней. Издание, рассказывая об инциденте проникновения неизвестных в помещение водонапорной башни в коммуне Болльнес, заявило, что русские якобы хотели навредить местным жителям и пытались испортить воду. При этом участников инцидента полиция не нашла и качество воды не изменилось.

Трое молодых людей 28 ноября совершили нападение на здание шведского посольства в Москве. Придя к зданию, они начали забрасывать его территорию бутылками с краской. Один из вандалов разрисовал будку охранника. Всех троих задержала полиция.