Москва, 30 ноября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. 59% россиян верят, что могут получить неожиданный подарок или стать победителем лотереи в канун Нового года. Чаще других верят в силу фортуны менеджеры (17,9%) и бухгалтеры (19,1%), Таковы результаты опроса, который провёл сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа. ру».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

41% опрошенных отрицают возможность новогоднего чуда и неожиданных подарков судьбы. По мнению почти четверти (23%) респондентов, люди, которым повезёт с крупным денежным выигрышем, — несчастные, поскольку они будут вынуждены проходить испытание деньгами. В большинстве случае россияне считают своим главным везением в жизни нематериальные события: рождение детей (20%), знакомство с любимым человеком (15%) или внезапное повышение по работе (13%).

По данным сервиса «Столото», за последние два года призовой фонд, свыше 50 миллионов рублей, чаще других забирали слесари и представители рабочих специальностей, а также сотрудники сферы транспорта и логистики. В ставках на спорт, по статистике букмекера OLIMPBET, чаще всего везёт офис-менеджерам (34%), работникам сферы услуг (26%) и производства (16%).

При этом жители регионов чаще москвичей и петербуржцев становятся обладателями крупных финансовых выигрышей. По данным компании OLIMPBET, в 2024 году пользователи из регионов в 1,7 раза чаще, чем жители столицы, увеличивали выигрыши более чем в десять раз. Обладателями двух крупнейших выигрышей в размере 1 000 000 000 рублей новогодних лотерей также становились жители регионов — Тюмени и Нижнего Новгорода.

Аналитики сервиса «Работа. ру» представили портрет «удачливого человека» — это мужчина в возрасте от 46 до 50 лет, проживающий в Москве (Санкт-Петербурге или Казани), занятый в сфере финансов и банковского дела или же в сфере розничной торговли.