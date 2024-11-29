Тбилиси, 29 ноября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Власти Грузии примут дипломатические меры, если посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский не перестанет вмешиваться во внутренние дела государства и не изменит риторику. Об этом 29 ноября на брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Global Look Press/IMAGO/Bernd Elmenthaler Ираклий Кобахидзе

Он напомнил, что европейский дипломат принимал участие в предвыборной агитации, выступая против правящей партии, и шантажировал прекращением финансирования при отказе изменить политический курс. Таким образом, Герчинский нарушил Венскую конвенцию и избирательные принципы демократии. Также до выборов посол утверждал, что процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. После их проведения вину за это он возложил на грузинское правительство.

«Какое-то время мы избегали дипломатической реакции на такие события, но всё имеет свою границу, и если мы не увидим изменения в поведении, то в будущем дипломатическими мерами отреагируем как в отношении посла ЕС, так и других дипломатов», — процитировало Кобахидзе издание Ambebi.

По словам премьера, правительство Грузии предпримет все практические шаги для вступления Грузии в ЕС до 2030 года. При этом никому не будет позволено шантажировать страну и пытаться расколоть общество.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября Герчинский заявил, что сообщество приостановило контакты на высоком уровне с властями Грузии из-за недружественного, как считают в Брюсселе, отношения Тбилиси к объединению.

Еврокомиссия 30 октября объявила, что отказывается вести переговоры с Тбилиси о вступлении республики в ЕС до изменения грузинскими властями нынешнего политического курса. Также в Брюсселе негативно оценили ход выборов в парламент Грузии, призвав республику реформировать избирательную систему.

Отношения Грузии с ЕС и США начали портиться после принятия грузинским парламентом в мае закона об иностранных агентах. Брюссель заморозил 30 млн евро, которые планировал выделить минобороны Грузии.

28 ноября Кобахидзе заявил, что Грузия решила приостановить до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса о начале переговоров о вступлении республики в сообщество. Власти страны также решили отказаться от всех бюджетных грантов ЕС, добавил он.