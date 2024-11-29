Москва, 29 ноября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. С января этого года 1,5 млн человек, ухаживающих за детьми до полутора лет, получили страховые выплаты, сообщил Социальный фонд России. Мера поддержки оказывается не только маме ребенка, но и отцу или любому родственнику, который находится с младенцем в официальном отпуске по уходу.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В 2024 году поддержку предоставляют семье даже в тех случаях, если родитель выходит на работу до того, как ребенку исполнится полтора года. Работать при этом можно как на условиях неполного рабочего времени, так и полный рабочий день.

Размер пособия составляет 40% средней зарплаты ухаживающего за два предшествующих года и имеет минимальный и максимальный пределы: не менее 9,2 тыс. рублей и не более 49,1 тыс. рублей в месяц. Если в семье появилось сразу несколько детей до полутора лет, пособие предоставляется на каждого из них. Общая сумма пособий не должна превышать среднюю зарплату.

Время отпуска по уходу учитывается родителям в стаж, а также формирует их индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). За каждый год отпуска начисляется 1,8 ИПК за первого ребенка и 3,6 ИПК за второго. Если родитель ухаживает за третьим или четвертым ребенком, это дает 5,4 ИПК. Отпуск меньше или больше года засчитывается пропорционально.