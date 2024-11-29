Москва, 29 ноября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Ребёнку, чтобы исправить шрамы на губе, оставшиеся после истязаний отчима в Прокопьевске Кемеровской области, необходима реконструктивная операция верхней губы в ближайшее время. Она небольшая и несложная, её может сделать мальчику пластический хирург с сертификатом педиатра или микрохирург. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил пластический и реконструктивный хирург Халиль Зиятдинов.

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«Саму операцию нужно делать через 3−4 недели, когда отёк сойдёт. Сейчас назначить нужно физиотерапию для того, чтобы рубцовая ткань не формировалась, и потом было легче сделать операцию. Если рубцовая ткань будет агрессивно формироваться из-за отёка, можно будет делать операцию максимум через два месяца», — рассказал пластический хирург.

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Зиятдинов отметил, что важно операцию делать именно сейчас, не ждать 18 лет, потому что ребёнку со шрамами сложнее будет адаптироваться в обществе и это повлияет на его психику. Сейчас важна его адаптация в социуме, чтобы он не был предметом насмешек, издевательств и буллинга.

«Когда ему исполнится 18 лет, понабится ещё одна небольшая корректирующая операция для того, чтобы улучшить общие контуры губы», — подытожил пластический хирург.

Как передавало ИА Регнум, в Прокопьевске Кемеровской области в одном из магазинов нашли 12-летнего мальчика, сбежавшего из дома из-за истязаний отчима. Ребёнок постоянно подвергался избиениям и издевательствам со стороны мужа матери. Отчим заставлял школьника в холод ночевать в неотапливаемом помещении без верхней одежды и избивал. Однажды даже изуродовал лицо пасынка и разбил ему губу, причём пытался скрыть повреждения, самостоятельно сшив губу. Не в силах дальше терпеть изуверства, 26 ноября мальчик сбежал из дома.

Суд на два месяца арестовал мужчину, истязавшего 12-летнего пасынка. 39-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание») и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Мать также отправлена под арест. Кроме того, в отношении органов опеки возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).