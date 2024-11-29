Прокопьевск, Кемеровская область, 29 ноября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Жительница кузбасского Прокопьевска избивала четырёхлетнюю дочь ремнём до синяков, делилась кадрами издевательств со знакомой и заявляла ей о намерении сдать ребёнка в детский дом. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщил канал RT.

McPHOTO/M. Begsteiger/Global Look Press

По его информации, 28-летняя Ольга С. отправила подруге видео, в котором показала голое тело дочери после ударов ремнём. Кадры сопровождаются нецензурной лексикой. В голосовых сообщениях она также оскорбляла девочку и пугала её, что «мама скоро умрёт», если та не будет слушаться, а также говорила, что ненавидит малышку «больше, чем врага». Кроме того, она спрашивала у приятельницы, в каком детском доме можно было бы «договориться» об отправлении крохи туда.

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Знакомая Ольги рассказала, что женщина при этом сама выросла без родителей, в детдоме. Сейчас Ольга проживает с ребёнком одна.

Прокуратура региона начала проверку.

Это не первый скандальный случай издевательства над ребёнком, выявленный в городе. Так, ИА Регнум передавало ранее 29 ноября, что суд арестовал на два месяца жителя Прокопьевска, на протяжении нескольких месяцев истязавшего 12-летнего пасынка. Мужчина неоднократно заставлял школьника в холод ночевать в неотапливаемом помещении без верхней одежды и избивал. Однажды даже изуродовал лицо пасынка, разбив ему губу, после чего на живую зашивал рану вместе с матерью мальчика. Не в силах дальше терпеть изуверства, 26 ноября пасынок сбежал из дома и два дня прятался в магазине. Мать ребёнка обратилась в полицию только спустя сутки. Она также была задержана.