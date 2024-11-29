Москва, 29 ноября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Запад пытается сорвать значимые для России морские перевозки и ограничить российскую военно-морскую деятельность. Об этом 29 ноября заявил помощник президента РФ, председатель российской Морской коллегии Николай Патрушев.

Пресс-служба Черноморского флота/ТАСС

Он отметил, что страны Запада продвигают на глобальный уровень свои разработки в сфере управления Мировым океаном. Цель Запада в том, чтобы стать международным морским регулятором.

«Проводимая Западом политика создаёт для России риски, в числе которых срыв значимых морских грузоперевозок, введение ограничений на военно-морскую деятельность и установление иных запретов на осуществление морской деятельности», — заявил Патрушев на заседании совета по развитию и обеспечению морской деятельности при Морской коллегии.

России следует твёрдо придерживаться своей позиции, и для обеспечения своих интересов подготовить инструменты комплексного управления морской деятельностью, отметил он.

Патрушев 29 ноября посетил офис Объёдиненной судостроительной корпорации (ОСК) в Москве. Председатель Морской коллегии ознакомился с работой компании и обсудил с председателем совета директоров ОСК Андреем Костиным и гендиректором Андреем Пучковым стратегию её развития.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Патрушев заявил, что НАТО задействует Финляндию и Швецию в попытках лишить РФ выхода к Балтийскому морю. В Чёрном море Запад также пытается помешать России. НАТО планирует нарастить своё присутствие в нарушение Конвенции Монтрё.

Кроме того, нарастает западное военное присутствие у границ России в Арктике с целью укрепить свои позиции в борьбе за ресурсы. Предпринимаются попытки сдерживания России путём санкций. При этом любые успехи РФ в Арктике болезненно воспринимаются Западом, отмечал Патрушев.

В сентябре США ввели санкции против двух российских судоходных компаний — ООО «Море река сервис» из города Азова и ООО «Оптовая фирма «ВАФА» из Астрахани. Также под санкциями оказались принадлежащие этим компаниям сухогрузы. Позже Великобритания ввела ограничения против пяти российских судов-газовозов.