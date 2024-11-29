Москва, 29 ноября, 2024, 14:29 — ИА Регнум. В Москве умер писатель и филолог Юрий Барабаш, известный работами по творчеству писателя Николая Гоголя и других литераторов. Об этом сообщили в СНГ ИМЛИ им. А. М. Горького Российской академии наук.

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«С прискорбием сообщаем, что 28 ноября 2024 года ушел из жизни главный научный сотрудник отдела литератур народов России и СНГ, доктор филологических наук Юрий Яковлевич Барабаш (1931–2024)», — указано на сайте института.

Его охарактеризовали, как чуткого и внимательного человека, всегда готового прийти на помощь новичкам в изучении литературы. Уход филолога назвали невосполнимой утратой для российской науки.

В учебном заведении выразили соболезнования родным и близким литературоведа и уточнили, что дату и место похорон сообщат отдельно.

По информации Telegram-канала SHOT, причиной смерти 93-летнего Барабаша стала острая сердечная недостаточность. Тело обнаружила его дочь в квартире на Фрунзенской набережной.

Барабаш родился 10 августа 1931 года в Харькове и в 1955 году окончил факультет журналистики Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко.

В разные годы занимал должности главреда «Литературной газеты», газеты «Советская культура», работал в партийных и государственных органах. С 1973 по 1975 год был директором Института истории искусств Министерства культуры СССР (1973–1975), до 1977 года — директором ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР. С 1989 года стал главным научным сотрудником Отдела литератур народов России и СНГ ИМЛИ им. А. М. Горького РАН.

Барабаш написал более 35 книг и выпустил несколько сотен публикаций в научных трудах и периодике на русском и украинском языках. Многие работы филолога переводились на словацкий, венгерский, болгарский, немецкий и другие языки.