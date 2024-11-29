Берлин, 29 ноября, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Немецкая партия «Альтернатива для Германии» анонсировала свои намерения вывести страну из Евросоюза. Программа партии для участия в выборах в бундестаг в 2025 году была опубликована 28 ноября на её официальном сайте.

Global Look Press/IMAGO/Michael Bihlmayer

«Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского союза и создание нового европейского сообщества», — сказано в документе.

Партия также заявила о том, что выступает за возобновление торговли с РФ и поставок российского газа.

Как передавало ИА Регнум, представители «Альтернативы для Германии» являются евроскептиками и неоднократно говорили о необходимости коренным образом изменить внешнеполитический курс государства. Так, ранее в ноябре депутат бундестага Райнер Ротфусс призвал восстановить «Северные потоки» и вернуться к дипломатическому диалогу с Россией. При этом некоторые из членов партии зачастую сталкиваются с политическими репрессиями и-за своих взглядов. Например, виолончелист и депутат бундестага Маттиас Моосдорф оказался в центре скандала из-за принятия должности почётного профессора Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. На заседании группы по внешней политике большая часть депутатов проголосовала за идею отстранить Моосдорфа от работы в парламенте.

В начале года сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила, что будет настаивать на реформах ЕС, которые позволят устранить дефицит демократии и ограничить полномочия Еврокомиссии. В том же случае, по её словам, если проведение реформы окажется невозможным, правительство ФРГ обязано будет позволить гражданам принять решение о членстве в ЕС. Она пояснила, что партия могла бы провести референдум по выходу Германии из Евросоюза, или Dexit — по аналогии с Brexit.

Ранее в июне АдГ набрала 15,6% голосов на выборах в Европарламент в Германии и заняла второе место. Впервые в истории страны такой результат на общенациональных выборах получила крайне правая партия. На первом месте — консервативный блок ХДС/ХСС с 30% голосов. СДПГ потерпела провал, набрав только 13,9% голосов избирателей.