Москва, 29 ноября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Украинские формирования потеряли свыше 36,6 тыс. боевиков с момента вторжения в приграничные районы Курской области. Об этом 29 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Уничтоженная техника ВСУ

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 36 600 военнослужащих», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также за время вторжения в курское приграничье украинская армия лишилась 223 танков, 158 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортёров, 1201 боевой бронированной машины, 1056 автомобилей, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня и множества другой военной техники.

Как сообщало ИА Регнум, утром 29 ноября российские силы противовоздушной обороны сбили ракету украинских боевиков над Курской областью. Губернатор региона Алексей Смирнов поблагодарил российских зенитчиков за их работу.

Ранее в этот же день комбат бригады российской морской пехоты с позывным Як рассказал, что большая часть бойцов украинских формирований в Курской области прошла подготовку у западных инструкторов-профессионалов. Военный также призвал не недооценивать противника и добавил, что у ВС РФ подготовка ничем не хуже.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин 28 ноября опубликовал кадры массовой сдачи в плен отделения военнослужащих ВСУ в Курской области. По его словам, сдача всей позицией без сопротивления является для украинских боевиков самым безопасным способом.