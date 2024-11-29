Москва, 29 ноября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин включил в состав Общественной палаты РФ руководителя АНО «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елену Малышеву и замгендиректора АО «Мостострой-11» Сергея Сметанюка. Соответствующий указ 29 ноября опубликован на официальном портале правовой информации.

Национальный центр исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева

«Утвердить членами Общественной палаты России <…> Е. П. Малышеву <…> С. И. Сметанюка», — указано в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Национальный центр исторической памяти был учреждён главой государства в ноябре 2023 года для защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Его руководитель Елена Малышева является историком и деканом факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ.

Сергей Сметанюк ранее занимал должность гендиректора ОАО «Сибнефтепровод». В 2005–2007 годах был во главе администрации Тюмени.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Путин обновил состав Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при главе государства. Председателем остался председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Замглавы совета президент назначил секретаря Общественной палаты Лидию Михееву. Пост зампредседателя также сохранился за заведующим кафедрой гражданского права на юридическом факультете МГУ Евгением Сухановым.