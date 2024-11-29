Москва, 29 ноября, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 340 военнослужащих на курском направлении. Об этом 29 ноября сообщило Министерство обороны РФ.

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«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортёр, боевая бронированная машина, а также 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за время боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили более 36,6 тыс. военнослужащих, 223 танка, 158 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортёра, 1201 боевую бронированную машину, 1056 автомобилей.

Кроме того, ВСУ потеряли 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября оператор БПЛА рассказал, что расчёт беспилотников спецназа «Ахмат» уничтожил группу военных в форме НАТО в курском приграничье. По его словам, по блиндажу, где, предположительно, укрывалась эта группа, был нанесён удар FPV-дроном.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин 28 ноября опубликовал кадры массовой сдачи в плен отделения военнослужащих ВСУ в Курской области. По его словам, сдача всей позицией без сопротивления является для них самым безопасным способом.