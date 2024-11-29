Москва, 29 ноября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Удар российских военных по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) на контролируемой Киевом территории является ответной акцией на обстрелы России американскими ракетами. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стрингер/РИА Новости

«Воздушный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам, которые имеют прямое или косвенное отношение к обеспечению деятельности военно-промышленного комплекса Украины, был ответной акцией», — сказал он на брифинге, комментируя возмущение действующего президента США Джо Байдена по поводу атаки армии России на объекты украинского ВПК.

Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин накануне рассказал, что этот ответ был дан военными ВС РФ на двукратное применение украинскими формированиями американских ракет по целям в России.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября Путин рассказал, что армия России в ночь на 28 ноября нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников по объектам ВПК Украины, поразив при этом 17 целей. Глава государства подчеркнул, что это стало ответом на непрекращающиеся атаки американскими ракетами ATACMS по РФ.

Байден вечером 28 ноября заявил, что возмущён этим фактом. Также действующий глава Белого дома в очередной раз призвал принять срочные меры по поддержке Киева.

Зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа 29 ноября назвал агонией заявления Байдена об ударах армии России по украинским войскам. По его мнению, теперь слова действующего главы Белого дома с трудом будут подкрепляться реальными действиями.