Москва, 29 ноября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Футбольный арбитр Эмир Привалов умер в возрасте 28 лет. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

РФС Футбольный арбитр Эмир Привалов

Отмечается, что Привалов ушёл из жизни 28 ноября, у него остались жена и двое детей. Причины смерти не сообщаются.

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования семье судьи, окажет финансовую поддержку и помощь в организации похорон», — говорится в заявлении.

Привалов родился 9 июля 1996 года. В 2016 году он начал карьеру футбольного арбитра. С сезона 2021/2022 начал работать на матчах Второй лиги. В текущем сезоне он работал в двух матчах «пути регионов» Кубка России по футболу.