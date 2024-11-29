Красноярск, 29 ноября, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Сына красноярского бизнесмена Владимира Егорова Антона арестовали на два месяца по делу о хищении 98 млн рублей. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

СК РФ

По данным следствия, 15 декабря 2022 года гендиректор ООО «КДСК» Антон Егоров заключил с АО «Асфальтобетонный завод» договор на оказание инжиниринговых услуг, в том числе на выполнение работ по модернизации предприятия. Зная, что работы по контракту не были выполнены, мужчина внес в акты ложные данные об объёмах и стоимости работ.

На основании отчётных документов «Асфальтобетонный завод» произвел оплату договора в сумме 98 млн рублей. Эти денежные средства Егоров похитил.

Софинасирование осуществлялось в рамках национального проекта «Экология».

Центральный районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство следствия об аресте Егорова. Фигуранта отправили в СИЗО на два месяца.

Как передавало ИА Регнум 27 ноября, сотрудники коммерческого детского сада в Сургуте похитили 80 млн рублей из бюджета, воспользовавшись схемой с ложными данными о количестве воспитанников. С 2020 по 2024 год они подавали ложные данные о количестве детей в саду, в разы преувеличивая их число. Благодаря этим данным они получали субсидии из бюджета департамента образования администрации города в рамках национального проекта «Демография».