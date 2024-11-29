Москва, 29 ноября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. В Москве с 1 декабря стартует зимний сезон проекта «Мой спортивный район». В этот раз он пройдет в рамках проекта «Зима в Москве». Для жителей города запланированы тренировки по фитнесу, бегу на лыжах и катанию на коньках.

Павел Бедняков/РИА Новости

Занятия на катках и лыжных трассах предназначены для москвичей старше 10 лет, фитнес — для участников в возрасте от 18 лет. Тренировки длятся в среднем 50–60 минут. В зимнем сезоне будет работать 115 площадок по всей Москве, которые соберут более 80 тысяч участников на 8,4 тысячи тренировок.

Занятия по фитнесу будут проходить на 21 площадке в десяти округах столицы по вторникам и субботам. Для жителей столицы подготовили комплекс упражнений, направленных на укрепление здоровья, совершенствование фигуры и развитие основных физических качеств — силы, выносливости, скорости, ловкости и быстроты. Регулярные занятия спортом улучшают метаболизм, пищеварение, а также укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Как только в городе образуется устойчивый снежный покров, в парковых зонах подготовят 15 трасс для тренировок по бегу на лыжах. Все желающие смогут освоить технику классического и конькового хода. Регулярные занятия повышают выносливость, улучшают координацию и ловкость. Это полезно и для фигуры, ведь тренировки очень энергозатратны.

В свою очередь, катание на коньках развивает выносливость и координацию, укрепляет мышцы, улучшает работу сердца, помогает в борьбе с бессонницей и стрессом. Занятия предназначены для любого уровня подготовки. Даже те участники, которые ни разу не вставали на лед, под руководством опытных тренеров смогут овладеть новым навыком.

Проект «Мой спортивный район» — это бесплатные тренировки для жителей Москвы, которые любят спорт и хотят им регулярно заниматься. Занятия проходят круглый год и меняются в зависимости от сезона. Проводят их профессиональные тренеры.