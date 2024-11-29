Москва, 29 ноября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Подразделения центральной группировки войск освободили населённый пункт Воровское в Донецкой Народной Республике. Об этом 29 ноября сообщили в Минобороны РФ.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, двух егерских бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии», — дополнили в ведомстве.

Также были отражены 53 контратаки украинских формирований. Днём ранее была освобождена Новая Ильинка. За неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 2910 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 27 орудий полевой артиллерии.

Военные группировки войск «Восток» освободили Раздольное в ДНР. Они также отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ. Украинская армия потеряла до 960 военнослужащих, шесть танков, в том числе два немецких Leopard, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, Западная группировка войск 11 ноября освободили Колесниковку в Харьковской области. Ими также были поражены позиции ряда бригад ВСУ возле Купянска, Кучеровки, Загрызово, Копанок и Островского в Харьковской области, а также в районах Ямполовки и Торского в ДНР.

22 ноября российской армией была освобождена Новодмитровка в ДНР. Ранее в этот же день глава Минобороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что армия России ускорила продвижение в зоне проведения спецоперации.

Войска группировки «Запад» ВС России 26 ноября освободили населённый пункт Копанки в Харьковской области. И нанесли удары по бригадам ВСУ в районах Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки и Новоплатоновки в Харьковской области, а также около Ивановки в ДНР.