Москва, 29 ноября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Украинцы массово бегут от утратившего легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского на территории, вошедшие в состав России. Об этом 29 ноября заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

РИА Новости/Макс Ветров

«Граждане Украины массово ломанулись на территории, которые вошли в состав России. После государственного переворота на Украине начался процесс, который сегодня можно с полной уверенностью назвать воссоединением украинского народа с Россией», — приводятся его слова в публикации на официальном сайте движения.

По словам Медведчука, киевская хунта пребывает в ужасе от такого положения дел. Ситуацию усугубляет и то, что западные партнёры, как отмечает политик, уже открыто начинают «сливать» Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам Украины свободный въезд на территорию России без виз по внутренним паспортам, в том числе с истёкшим сроком действия. Украинцам достаточно предъявить внутренний или заграничный национальный паспорт, дипломатический или служебный документ, удостоверение личности моряка или члена экипажа воздушного судна. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в октябре 2023 года отметил, что подобные меры призваны помочь гражданам Украины, желающим стать частью России.

Тогда же правительство России утвердило особый порядок въезда в РФ граждан Украины из третьих стран. Так, граждане могут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево. Правительство уточнило, что это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей России.

Российские власти неоднократно отмечали, что действующий киевский режим утратил свою легитимность. Срок президентских полномочий главы киевского режима Зеленского истёк ещё 20 мая. Согласно конституции Украины, в этот день должен был принять присягу новый избранный президент страны, однако выборы украинского лидера не проводились. 28 ноября Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ в Астане, подчеркнул, что исполняющие приказы киевского режима люди становятся соучастниками его преступлений.